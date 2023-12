Tweede verdachte aangehouden voor bedreiging en diefstal

De politie kreeg maandagmiddag 20 november de melding dat er in een woning aan de Borneostraat een conflict had plaatsgevonden, waarbij de bewoners door twee mannen waren bedreigd en persoonlijke eigendommen waren weggenomen. De districtsrecherche Leiden-Bollenstreek startte direct een onderzoek.

Aanhoudingen

Nadat 21 november een 23-jarige Leidenaar zich bij de politie meldde en werd aangehouden, hield de recherche maandag 11 december een 17-jarige jongen uit Gouda aan in verband met de zaak. Hij is voor verhoor ingesloten. De eerder aangehouden Leidse verdachte is inmiddels voorgeleid aan de raadkamer van de rechtbank die bepaalde dat hij in ieder geval 90 dagen vast blijft zitten.