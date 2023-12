De politie zoekt getuigen na overval op tankstation Geldrop

Een man op zwarte sneakers met witte zolen en in het donker gekleed met een donkere sjaal als gezichtsbedekking liep rond 19:00 uur het tankstation binnen. Vervolgens legde hij een tas en een vuurwapengelijkend voorwerp op de toonbank en eiste geld. De medewerker achter de kassa vluchtte het magazijn in en de dader ging er zonder buit vandoor.



Getuigen gezocht

Kort na het incident rende de man via het Beekpad in de richting van de Neerlandstraat. Weet u meer, of was u rond dit tijdstip in de buurt van de vluchtroute? Heb je iets verdachts gezien of gehoord? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.