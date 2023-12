Politie zoekt verdachte(n) en getuigen van dodelijk schietincident in Arnhem

Rond 00.20 uur kreeg de politie een melding van een mogelijk schietincident op de kruising van de Amerstraat met de Scheldestraat. Eenmaal aangekomen op locatie troffen agenten de overleden man met een schotwond aan. Er is direct een grootschalig onderzoek gestart naar wat er precies gebeurd is.

Het onderzoek is momenteel in volle gang. Rechercheurs zijn bezig met buurtonderzoek, het horen van getuigen en het opvragen van camerabeelden. Er wordt nog rekening gehouden met meerdere scenario’s. Het onderzoek moet uitwijzen wat er exact is gebeurd. Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets hebben gezien en/of hebben gehoord.

Deel uw informatie en tips

Om duidelijk te krijgen wat er zich precies heeft afgespeeld op de kruising van de Amerstraat en de Scheldestraat wil het onderzoeksteam graag antwoorden op de onderstaande vragen. Wellicht dat u iets hebt gezien of gehoord eerder op de avond. Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact.

Heeft u iets opvallends gezien of gehoord tussen zondagavond 20.00 uur en zondagnacht 02:00 uur in de omgeving van Amerstraat en de Scheldestraat in Arnhem?

Wie heeft er in de periode vooraf aan dit incident verdachte voertuigen en/of personen gezien in de straat of in de omgeving?

Woont u vlakbij of aan de Amerstraat, Scheldestraat, Maaslaan en heeft u (dashcam)beelden, dan vragen wij u om ook contact op te nemen. Of kent u iemand die daar wellicht langsreed? Uploaden van camerabeelden kan via onderstaande formulier.

Heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Ook dan spreekt het onderzoeksteam graag met u.

Zo kunt u informatie delen

Meld u als u informatie of camerabeelden heeft. Ook als u twijfelt of uw informatie bijdraagt, roepen wij u op om het alsnog te delen. Alle informatie kan van belang zijn in dit onderzoek.

Deel uw informatie of beeldmateriaal door het onderstaande tipformulier in te vullen;

Telefonisch kunt u ook informatie doorgeven via 0900 - 8844, onder vermelding van zaaknummer 2023569281;

Wilt u liever anoniem informatie delen, dan kan dit via 0800 - 7000 of via Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. U hoeft geen gegevens achter te laten en uw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar u te herleiden is.

2023569281 SvD