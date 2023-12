Politie arresteert meerdere auto-inbrekers in IJsselstein

Sinds 1 november hebben er in IJsselstein ongeveer 80 auto-inbraken plaatsgevonden. De auto-inbraken vonden verspreid over het hele stad en voornamelijk `s nachts plaats. Daarbij hebben de daders het gemunt op uiteenlopende merken en was er sprake van zowel gelegenheidsdiefstal als het strippen van auto`s door dure onderdelen weg te nemen.

Heterdaad aanhoudingen

Agenten hebben op 11 december op heterdaad twee verdachten aangehouden. Beide verdachten zijn twintig jaar uit en komen uit Utrecht. Agenten kwamen de verdachten op het spoor door een melding op de Teenschillerlaan. Dankzij een alerte getuige kreeg de politie een duidelijk signalement van beide mannen en hun vervoersmiddel. Op 12 december is opnieuw een verdachte aangehouden. Deze 46-jarige IJsselsteiner is gearresteerd doordat inwoners een auto-inbraak melden op de Jacob van Maerlantstraat. Dankzij deze melding konden agenten hem elders in de wijk arresteren. De eerste twee verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in het onderzoek. De derde verdachte zit momenteel nog vast. Voor het drietal geldt dat ook wordt onderzocht of zij een rol hebben gespeeld bij andere auto-inbraken in het stad.

Melden helpt

Door het hoge aantal incidenten is het geen vanzelfsprekendheid dat met deze aanhoudingen de auto-inbraken in IJsselstein zijn gestopt. Agenten zijn extra alert tijdens de surveillance, maar zijn daarbij enorm gebaat bij extra oren en ogen van inwoners. Het is daarom belangrijk dat iedereen alert is op verdachte signalen en direct contact wordt opgenomen met de politie als zij iets zien dat kan wijzen op criminaliteit. Met dank aan dit soort meldingen konden agenten namelijk de genoemde aanhoudingen verrichten. Ook kunnen camerabeelden van inwoners het missende puzzelstukje blijken om verdachten te kunnen identificeren.

Hoe kunt u melden?

Als iemand iets verdachts ziet bel dan direct 112. We komen liever voor niets dan te laat. Wanneer na een incident een getuige zich snel meldt en ons een goed signalement geeft of de juiste vluchtrichting verteld, dan helpt dit ook enorm.

Blijft u liever anoniem bel dan 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie en geeft alleen de inhoud van de melding. Niet waar of van wie die melding komt. Zo blijft de tipgever veilig en kunnen wij toch met de tip aan de slag.