Verdachte aangehouden in onderzoek brandstichting Veenendaal

Vrijdagnacht 1 december rond 01.45 uur werden de bewoners van een woning aan de Nijhofflaan opgeschrikt door een brand. Toen de hulpdiensten ter plaatste kwamen, bleek dat bij de voordeur brand was ontstaan, waardoor ook veel rook vrijkwam die de woning introk. De drie bewoners konden na controle in het ziekenhuis gelukkig weer naar huis.

Brandstichting

Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Op beelden is namelijk een persoon te zien die vlak vóór de brand naar de voordeur van de bewuste woning loopt en vermoedelijk verantwoordelijk is voor de brandstichting. Vervolgens loopt hij snel weg.

Aanhouding

De politie is direct een onderzoek gestart om de dader te vinden. Om te komen tot een herkenning zijn beschikbare beelden getoond op onder andere politie.nl en het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Een gedeelde tip heeft er mede toe geleid dat rechercheurs een verdachte op het spoor zijn gekomen. Deze verdachte, een 16-jarige jongen uit Veenendaal, is dinsdagochtend 12 december gearresteerd. De verdachte zit momenteel nog vast voor verder verhoor.

Tips zijn welkom

Het onderzoek naar deze brandstichting wordt ook na deze aanhouding voortgezet. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via onderstaand tipformulier of bel ons via 0900 8844.

Blijft u liever anoniem bel dan 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie en geeft alleen de inhoud van de melding. Niet waar of van wie die melding komt. Zo blijft de tipgever veilig en kunnen wij toch met de tip aan de slag.