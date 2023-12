Getuigen gezocht na dodelijke aanrijding in Oost

De aanrijding vond iets voor 18.00 uur plaats tussen een persoon in een scootmobiel en een tram. De trambestuurder reed op de Insulindeweg, komende uit de richting van station Amsterdam Muiderpoort, en sloeg linksaf naar de Molukkenstraat. De 60-jarige man in de scootmobiel stak op dat moment over op de Molukkenstraat. Bij de botsing die op de kruising volgde, raakte de bestuurder van de scootmobiel ernstig gewond. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis, de weg was enige tijd gestremd voor al het verkeer. Het slachtoffer overleed een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.