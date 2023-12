Identiteit slachtoffers Delft bekend

Aan de Oostpoortweg raakte een personenauto rond 05:00 uur te water. Na een reddingsactie werden twee mannen uit het voertuig gehaald en vervoerd naar het ziekenhuis. Een van hen is aan de gevolgen van het verkeersongeval overleden. De man die zichzelf wist te bevrijden is 38 jaar en heeft de Hongaarse nationaliteit. Hij ligt nog in het ziekenhuis en wordt nog gehoord.

Vrouwen ook inzittenden

Tegen het einde van de zondagochtend vonden duikers van de brandweer tientallen meters verder twee overleden vrouwen in het water. Inmiddels is duidelijk dat zij ook inzittenden waren.

Getuigen gezocht

Het team Forensische Opsporing Verkeer heeft op de locatie van het ongeval sporenonderzoek gedaan. Ook de auto is meegenomen voor verder onderzoek. Op dit moment is onbekend wat de oorzaak van het ongeval is. De politie komt nog steeds graag in contact met mensen die meer informatie over dit ongeval hebben. Wellicht heeft u camera- of dashcambeelden uit de omgeving? Als we al met u gesproken heeft dan hoeft u geen contact meer op te nemen. U kunt uw informatie delen via 0900-8844 of door het onderstaande tipformulier in te vullen. Liever anoniem een melding doen? Bel dan via 0800-7000.