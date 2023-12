Getuigen gezocht van schietincident Samuel Mullerstraat

Het is iets voor 21.00 uur als er een melding binnenkomt dat er is geschoten in de Samuel Mullerstraat. Volgens getuigen begon er iemand te schieten. Vervolgens rende er allemaal mensen weg en reden er twee auto’s met hoge snelheid de straat uit. Toen de agenten aan kwamen, troffen zij één huls aan. Naar meerdere getuigenverklaringen, besloten zij een auto weg te takelen die onbeheerd is achtergelaten. Of deze auto iets te maken heeft met het schietincident wordt op dit moment onderzocht.

Getuigen gezocht

Wat er precies is gebeurd en waarom is nog onduidelijk. De politie kan uw hulp dan ook goed gebruiken. Heeft u een deurbelcamera, of andere beelden? Heeft u een Tesla of een andere auto met een dashcam die maandagavond tussen 20.00 en 21.00 uur geparkeerd stond in de buurt van de Samuel Mullerstraat? Neem dan contact met ons op of stuur de beelden in via onderstaand tipformulier.

Heeft u andere informatie die mogelijk zou kunnen helpen bij dit onderzoek, dan kunt u ook een melding maken via meld misdaad anoniem.