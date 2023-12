Politie concludeert: geen misdrijf bij schietincident in Oss

Oss - Het onderzoek naar het dodelijk schietincident van afgelopen zaterdagavond in een appartement aan de Hertewissel in Oss is afgerond. De politie concludeert dat er geen sprake is van een misdrijf. Een 23-jarige man uit Oss kwam om het leven.