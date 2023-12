Tweede aanhouding in onderzoek naar woningoverval

In de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 juli lag de destijds 84-jarige bewoner van de woning aan de Ponjaardruwe in Maastricht nietsvermoedend te slapen. Om 03:15 uur schrok hij wakker omdat twee personen in zijn slaapkamer stonden. Ze hielden hem in bedwang terwijl ze zijn kluis meenamen. Het bejaarde slachtoffer bleef hevig geschrokken achter.

In het daarop opgestarte onderzoek werd medio april een SpeurMee-video via de online politiekanalen vrijgegeven. Een week later volgde aandacht voor de zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Het kijkerspubliek werd gevraagd tips en informatie te delen over een voertuig dat getoond werd. Dat leverde acht tips op.

Na intensief speurwerk werd dinsdag 7 november een 38-jarige man uit Landgraaf aangehouden. Deze persoon zit nog altijd vast en wordt verdacht van het medeplegen van de overval. Maandagmiddag is een tweede verdachte aangehouden, een 32-jarige man uit Landgraaf. Omdat de verdachte in beperkingen zit, kan er op dit moment niet meer informatie gedeeld worden.