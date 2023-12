Politie treft gestolen container aan met cocaïne

De Quick Response Unit van de Taskforce Cocaïnestromen Fortius van de Landelijke Eenheid werd dinsdag 5 december gealarmeerd vanwege de diefstal van een koelcontainer bij een containerservicebedrijf in Antwerpen. In deze lege container zat mogelijk cocaïne verstopt. De taskforce wist de container te lokaliseren in een loods op een industrieterrein in Hulst.

Cocaïne

Bij de instap door de OG Politie van de eenheid Zeeland-West-Brabant bleek de loods inmiddels verlaten en leek de container leeg. Bij de douane in Vlissingen werd de container door de scanner gehaald, waarbij zij een partij cocaïne aantrof.

TFC Fortius heeft de zaak in onderzoek. In het belang van het onderzoek zal de exacte hoeveelheid aangetroffen cocaïne nu nog niet bekend gemaakt worden.

TFC Fortius

Het samenwerkingsverband TFC Fortius is een internationale samenwerking tussen de Landelijke Eenheid, de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen, het Landelijk Parket van het Nederlandse Openbaar Ministerie en het Federaal parket van het Belgische Openbaar Ministerie. Gezamenlijk bestrijden zij de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen naar Nederland. Bij deze bestrijding werkt de taskforce samen met de douane van België en Nederland, de Belastingdienst, de FIOD en de andere eenheden van de Nederlandse politie.