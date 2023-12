Verdachten aangehouden en een miljoen in cash aangetroffen in internationaal drugsonderzoek

Naar aanleiding van eerder onderschepte berichten uit Sky ECC uit 2020 en 2021 kwam naar voren dat de verdachten grote hoeveelheden verdovende middelen importeerden en hier miljoenen euro’s mee verdienden. De Dienst Landelijke Recherche en de FIOD startten hierop gezamenlijk een onderzoek, onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Uit dat onderzoek bleek dat de verdachten zich mogelijk nog steeds met die handel bezighouden, waarna door beide diensten in gezamenlijkheid werd besloten om tot aanhouding over te gaan.



Omdat het hier over een internationaal opererende organisatie gaat is ook de medewerking gevraagd van de Spaanse en Colombiaanse autoriteiten. Door de Spaanse Policía Nacional (eenheid UDYCO) is eveneens een verdachte aangehouden, een 43-jarige man, en door de anti-narcoticabrigade DIRAN in Colombia werd een huiszoeking gedaan. Bij de huiszoekingen werden gegevensdragers, contante geldbedragen van meer dan een miljoen euro, een hoeveelheid verdovende middelen en horloges in beslag genomen.

Gebruikgemaakt van gekraakte crypto

De verdenkingen zijn gebaseerd op informatie afkomstig uit Sky ECC, een versleutelde berichtendienst. Deze cryptodienst wordt veelvuldig gebruikt door criminelen. De afgelopen jaren zijn versleutelde chatdiensten, waardoor criminelen zich onbespied voelen, razend populair geworden. Door het ontmantelen van deze diensten heeft de politie al miljoenen chatberichten getraceerd. Een groot aantal verdachten is aangehouden en tot lange celstraffen veroordeeld.