Aantreffen hennepplantage in Reuver

De politie kwam de hennepplantage vanmorgen al op het spoor maar vanwege de veiligheid werd de brandweer ingeschakeld om metingen te doen. Nadat het veilig was om de woning te betreden, is vanmiddag door de politie een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen op de zolderverdieping. De juiste hoeveelheid hennepplanten die is aangetroffen is nog niet bekend maar gaat om ongeveer duizend stuks. De politie is nog bezig met het onderzoek in de woning. De bewoner is aangehouden.