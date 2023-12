Drie verdachten aangehouden voor diefstal met geweld

Rond 9.20 uur was een 31-jarige pakketbezorgster bij een winkel aan de Rijksweg Zuid om een pakket af te geven. Vervolgens werd zij door twee mannen aangesproken die het betreffende pakket wilden hebben. Dat gaf ze hen niet omdat het bestemd was voor de winkel. Daarop namen de twee mannen het pakket af, duwden de vrouw tegen de bus en vluchtten met een auto waarin een derde persoon zat. Meteen werd de politie gebeld en korte tijd later werden aan de hand van het signalement en kenteken de drie verdachten op de A73 aangehouden. Zij zijn naar het politiebureau gebracht en het onderzoek loopt. De vrouw raakte niet gewond bij het incident.