Melding woningoverval in Nieuw-Amsterdam

Inmiddels is uit onderzoek duidelijk geworden dat het slachtoffer eerder op de avond twee personen heeft binnengelaten. Eén van hen is een bekende van het slachtoffer. In de woning is een conflict ontstaan. Het slachtoffer is hierbij mishandeld en gewond geraakt. Hij is voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet verder onderzoek.