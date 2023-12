Amsterdammer in onderlichaam geschoten; politie zoekt getuigen

Rond 18.45 uur wordt de politie gealarmeerd dat een gewonde man een bouwwinkel aan de Willem de Zwijgerlaan binnen is komen lopen. Het slachtoffer vraagt aanwezige in de zaak de ambulance te bellen omdat hij zojuist is neergeschoten. Als de agenten arriveren, treffen zij het slachtoffer aan met inderdaad een schotwond. Eerste hulp wordt verleend en de Amsterdammer wordt daarna met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Meer dan vermoedelijk is het slachtoffer in de omgeving van de Anna van Burenstraat gewond geraakt. Een passant ziet hem namelijk hier in de buurt lopen en weet te vertellen dat hij hinkend richting de bouwmarkt gaat. Helaas is er niets bekend over de mogelijke schutter.