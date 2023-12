Minderjarige (16) aangehouden voor bezit en verkoop Cobra’s

Levensgevaarlijk

Illegaal vuurwerk is strafbaar. De politie treedt hard op tegen gebruikers van illegaal vuurwerk, omdat dit vuurwerk levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt. Het in bezit hebben van illegaal vuurwerk kan ook grote persoonlijke gevolgen hebben. Je krijgt een aantekening op de justitiële documentatie en hebt daarmee een strafblad. In dit geval gaat het een om een minderjarige en dat baart de politie zorgen. Daarom doen we een specifieke oproep richting jongeren en hun ouders. Jongeren: besef je wat je met illegaal vuurwerk in huis haalt en wat je kunt aanrichten bij jezelf en anderen? Het is gevaarlijk, maar bij aantreffen krijg je ook een strafblad. Verknal je toekomst niet! Ouders, weet en beseft u wat uw kind in huis heeft en meeneemt op straat? En wat hij/zij kan aanrichten bij zichzelf en anderen? Realiseren u en uw kind zich dat opzettelijk gepleegde strafbare feiten met vuurwerk misdrijven zijn waar forse straffen op staan? Voor jongeren betekent dit ook dat je een strafblad krijgt en mogelijk geen VOG meer met alle gevolgen van dien voor je verdere maatschappelijke carrière of stageplek. Ook ouders kunnen onder bepaalde omstandigheden verantwoordelijk worden gesteld voor ontstane schade.