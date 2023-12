Verdachte van overval op tankstation aangehouden

Een man kwam de winkel om 19.45 uur binnen en hield zich even op in de winkel, terwijl een medewerker van het tankstation een klant hielp met afrekenen. Direct nadat de klant de winkel had verlaten, bedreigde de overvaller de medewerker en ging er vervolgens met de buit vandoor.

Agenten zochten in de omgeving naar de verdachte en hielden om 20.30 uur de Zoetermeerder aan op basis van het opgegeven signalement. De verdachte zit nog vast en moet nog worden verhoord.