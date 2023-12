Autobranden lijken gerichte actie

De drie vermoedelijke brandstichtingen lijken verband met elkaar te houden. De politie houdt rekening met een gerichte actie. Op woensdag 13 december rond 4.00 uur kwamen er verschillende meldingen binnen van deze branden. Er is een onderzoek opgestart waarbij buurtbewoners bevraagd worden, ook wordt er gekeken of er bruikbare camerabeelden zijn. Heb je iets gezien of weet je meer? Dan kun je contact opnemen met de politie. Dat kan via 0900-8844. Je kan ook een tipformulier invullen. Vermeld dan zaaknummer 2023315650.

Anoniem melden

Anoniem melden kan ook via de website van Meld Misdaad Anoniem of door te bellen met 0800-7000.

Of bel met Team Criminele Inlichtingen door te bellen met 0900-8844, je naam niet te noemen en direct te vragen naar Team Criminele Inlichtingen, je kan dan anoniem met de politie in gesprek gaan.