Bewoonster (63) door overvallers bedreigd met een mes

Oosterhout - Een 63-jarige vrouw is afgelopen nacht in haar woning aan de Kegelstraat door twee mannen overvallen. Ze werd door de overvallers bedreigd met een mes. Er is een portemonnee buitgemaakt. De politie heeft direct in de omgeving met meerdere eenheden nog tevergeefs naar de daders gezocht. De recherche stelt een uitgebreid onderzoek in en is op zoek naar getuigen.