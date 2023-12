Hennepkwekerij in woning

Geertruidenberg - In een woning aan de Nassaustraat is dinsdag 12 december jl. een hennepkwekerij ontdekt. In twee kamers op de eerste verdieping stonden bij elkaar 276 planten. Een 63-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats is als verdachte aangehouden. Hij is in verzekering gesteld.