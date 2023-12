Politie onderzoekt schietincident bij sportschool

De politie kreeg dinsdag 12 december 2023 omstreeks 13.40 uur meerdere meldingen binnen dat er nabij een sportschool aan de Druivenstraat geschoten was op een auto, één kogel was afgeketst en in het gebouw terecht gekomen. Het betrof een donderkleurige Audi personenauto met Pools kenteken met daarin twee mannen. Zij raakten niet gewond.



Medewerkers van Forensische Opsporing hebben ter plaatse naar sporen van de schutter gezocht. De recherche heeft een buurtonderzoek ingesteld en bekijkt camerabeelden. Ook is met een speurhond de vluchtroute van de dader nog nagelopen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de schutter daar wellicht al geruime tijd aan het posten was. Het zou gaan om een (jonge) man met een donkere huidskleur. Hij droeg een grijze trainingsbroek met opvallende zwarte ritsen, een donkerblauwe jas, een zwarte hoodie en een lichtkleurige pet. Hij zou na de schietpartij gevlucht zijn over het industrieterrein richting Oosterhoutseweg / Teteringsedijk . De recherche houdt er rekening mee dat de dader hulp heeft gehad van een of meer handlangers die hem mogelijk met een auto hebben afgezet en op een bepaalde plek na het schietincident weer hebben opgepikt



Oproep

Was u dinsdagmiddag getuige van het schietincident. Of heeft u de dader op zijn vlucht nog gezien? Bel dan met de politie via 0900-8844 vermeld dan het dossiernummer 2023315256 tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.