Vier verdachten uit Almere aangehouden overval Bilthoven Vinkenlaan

Meerdere overvallers drongen de winkel binnen en sloegen de vitrines in. Ze vertrokken met buit en liepen in de richting van de Sperwerlaan.

Aangehouden

Al snel konden drie verdachten worden aangehouden op de Bosuillaan. Niet lang daarna werd een vierde verdachte aangehouden. De verdachten zijn 15, 16, 16 en 18 jaar en komen uit Almere.

Buit

Ook is meegenomen buit teruggevonden. Dit wordt nog nader geïnventariseerd en nader onderzoek ter plekke wordt voortgezet.

Snel

Dat we zo snel de verdachten aan konden houden, is te danken aan de verschillende getuigen die ons goede signalementen gaven en informatie over de richting waarin de verdachten liepen.

Onderzoek

We zijn druk doende met het onderzoek. Er worden getuigen gehoord, sporen onderzocht en er wordt gezocht naar camerabeelden in de omgeving.

Informatie delen

Als er mensen zijn die we niet gesproken maar informatie willen delen dan kunnen ze contact met ons opnemen via

-onderstaand tipformulier

-telefonisch via 0900 8844

-anoniem via meldmisdaadanoniem..nl: 0800 7000