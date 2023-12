Verdachte aangehouden voor dodelijk steekincident

Kampen - Op woensdag 13 december vond er rond 19:15 een steekincident plaats in een bedrijfspand aan de Gildestraat. Hierbij is een 46-jarige man uit kampen gewond geraakt. De man is meegenomen naar het ziekenhuis, maar hier later in de avond aan zijn verwondingen overleden. De verdachte, een 52-jarige man uit Kampen, is aangehouden.