Twee personen aangehouden voor fatale vechtpartij Nijmegen

Op zondagavond 10 december ontstond aan de Couwenbergstraat een vechtpartij tussen twee partijen, waarbij een 38-jarige man dodelijk werd gestoken. De man die nog gezocht wordt, ziet u op de foto op deze pagina. Als u weet wie hij is, of waar hij verblijft, geef dat dan door. Zie onderaan deze pagina hoe u informatie kan doorgeven.

Getuige geweest? Meld u

Ondanks de twee aanhoudingen is het onderzoek nog niet afgerond. Een derde man wordt nog gezocht en de recherche wil duidelijk krijgen wat de rol van iedere verdachte was in de mishandelingen. Daar kunt u bij helpen. Tijdens de vechtpartij waren er veel mensen op straat. Was u zondagavond rond 19.15 uur aan de Couwenbergstraat en heeft u ons nog niet gesproken? Dan vragen we u om contact op te nemen. Ook als u denkt dat u geen relevante informatie kan delen, vragen we om contact op te nemen. Alle informatie, hoe klein of onbelangrijk het ook lijkt, kan van belang zijn voor het onderzoek.

Tipgevers bedankt, blijf melden

De afgelopen dagen hebben veel getuigen zich gemeld. Ook na de uitzending van Opsporing Verzocht hebben veel mensen gehoor gegeven aan onze oproep om informatie en beeldmateriaal door te geven. Het onderzoeksteam wil iedereen bedanken die heeft meegedacht en aan de oproep gehoor heeft gegeven.

Mogelijk heeft u informatie en/of camerabeelden. Neem dan contact op, uw informatie is nog steeds van belang.

Vragen

Wie weet wie de man op de foto is?

Wie weet waar de man op de foto momenteel verblijft?

Was u zondagavond rond 19.15 uur aan de Couwenbergstraat in Nijmegen?

Heeft u camera- of dashcambeelden waarop de vechtpartij of de verdachte te zien is?

Meld u dan. Melden kan op onderstaande manieren: