Twee verdachten aangehouden na ontdekking drugslab in Maarssen

Het Landelijk Faciliteit Ontmanteling (LFO) heeft samen met Forensische Opsporing (FO) onderzoek gedaan in het lab. Daaruit kwamen de nodige DNA-sporen, waar de recherche verder mee kon. Na het onderzoeken van deze sporen wist de politie op 5 december een 35-jarige man uit Uithoorn aan te houden.

Dinsdag 5 december

De Ondersteuningsgroep (OG) hield de 35-jarige thuis in zijn woning aan. Na de aanhouding werd direct de woning doorzocht. Hier werden diverse spullen in beslag genomen waaronder een tas met politie-uniformen, illegaal vuurwerk, gegevensdragers, verboden wapens, verdovende middelen en stoffen voor productie van harddrugs. Na onderzoek konden er drie andere locaties worden achterhaald.

Doorstap

Op één van de locaties werden twee loodsen aangetroffen. Agenten troffen tijdens de instap in Uithoorn meer dan duizend liter chemicaliën aan, die gebruikt worden voor de productie van harddrugs. De tweede verdachte stond gesignaleerd om aangehouden te kunnen worden.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten

De 29-jarige Rotterdam werd door de politie aangehouden op vrijdag 8 december. Bij de aanhouding werden telefoons in beslag genomen. De telefoons gaan onderzocht worden. De recherche gaat verder in dit onderzoek en sluit meerdere aanhouding niet uit.

