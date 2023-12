140 aanhoudingen voor aanvang Ajax - AEK Athene

Onacceptabel

In de binnenstad verliep het donderdagmiddag verder beheersbaar en ordelijk. De forse aanwezigheid van de politie speelde hier wel een grote rol in. ‘Uiteraard zijn we altijd alert in aanloop naar dit soort wedstrijden en monitoren we continue het informatiebeeld. Dat maakt dat we qua politie-inzet geprepareerd zijn om eventuele risico’s beheersbaar te houden’, reageert Fatima Tougha die namens de politie verantwoordelijk is voor de ordehandhaving rond de wedstrijd. De politie wil dat mensen op een plezierige en veilige wijze kunnen genieten van de sport en tilt daarom zwaar aan het geweld. “Dit soort ongeregeldheden verpesten de sfeer van een voetbalwedstrijd en maakt dat supporters zich onveilig voelen. Dat is zorgelijk en onacceptabel”, aldus Tougha.