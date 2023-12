Overleden man aangetroffen Lobattostraat, politie zoekt getuigen

De politie kreeg donderdagochtend rond 09.25 uur een melding dat er een overleden man lag onder een brug van de Lobattostraat, achter het bouwbedrijf Gamma en naast de Megastores.

Team Grootschalige Opsporing

Naar aanleiding van het aantreffen van de overleden man is er onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Het team probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. De overleden man is een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Getuigenoproep

Hebt u belangrijke informatie over deze zaak? Neem dan direct contact op met de politie. Dat kan via de gratis Opsporingstiplijn: 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. De recherche is ook op zoek naar camerabeelden of dashcambeelden uit de omgeving van de Lobattostraat tussen woensdagmiddag 13 december 12.00 uur en donderdagochtend 14 december 10.00 uur.

Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000.