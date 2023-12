Drugspand aangetroffen aan de Gijsinglaan

In de woning werd één man aangetroffen. Hij is aangehouden en zijn rol wordt onderzocht. Donderdag zijn alle spullen in beslaggenomen en de drugs vernietigd.

Meld opvallende situaties (anoniem)

Panden waar drugs wordt opgeslagen, versneden of verhandeld trekken criminelen en geweld aan. Het merendeel van de schietincidenten is drugsgerelateerd. Help mee het geweld te stoppen en meld verdachte situaties. Ziet u vreemde mensen op vreemde tijdstippen regelmatig in en uit een woning? Soms met grote tassen. Komen er regelmatig op vreemde tijdstippen wisselende mensen aan de deur? Zijn ramen altijd verduisterd met gordijnen en is onduidelijk wie er in de woning woont? Dan kan het gaan om een drugspand. Heeft u vermoedens, meld dit bij de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem tip dan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook kunt u terecht bij TCI, Team Criminele Inlichtingen voor een vertrouwelijk gesprek.