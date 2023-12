Burenruzie in Kerkrade ontaardt in steekpartij, verdachte aangehouden

De politie krijgt rond 21.00 uur een melding van een burenruzie op de Kremerstraat. Agenten die ter plaatse zijn, krijgen even later bericht dat een persoon die hierbij gewond is geraakt, zich gemeld heeft in het ziekenhuis. Hij blijkt met een scherp voorwerp gestoken te zijn. De verdachte die ook gewond is, wordt nadat hij door de ambulance is nagekeken, door de politie aangehouden. Wat zich precies heeft afgespeeld en wat de oorzaak is van de burenruzie wordt nog uitgezocht. Over de ernst van de verwoningen is niets bekend. De recherche en de Forensische Opsporing doen onderzoek.