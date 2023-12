Veel minder overvallen in 2023

Weinig plofkraken

Uit de politiecijfers blijkt ook dat het aantal plofkraken verder is gedaald naar slechts zes in 2023. In 2019 werden er nog 95 aanslagen op pinautomaten gepleegd. Volgens Van der Stap werpt vooral de samenwerking met de banken vruchten af. ‘We werken al tien jaar goed met hen samen en hebben diverse methoden ontwikkeld waardoor het plegen van een plofkraak in Nederland geen zin meer heeft. Ons nieuwste wapen is lijm: bij een explosie plakt al het geld aan elkaar en is echt niet meer te gebruiken.’

Nederlandse plofkrakers wijken volgens Van der Stap uit naar Duitsland, dat achterloopt met het beveiligen van pinautomaten en andere preventieve maatregelen. Dit jaar werden er tot nu toe 350 aanslagen op Duitse pinautomaten gepleegd. ‘Daar zijn hoofdzakelijk Nederlandse criminelen voor verantwoordelijk’, zegt Van der Stap. ‘Er zijn er zo'n 500 uit vooral de regio's Amsterdam en Utrecht. Ze hebben in Nederland veel kennis opgebouwd over het plegen van plofkraken. We werken nauw samen met de Duitse politie om ze op te pakken. Dit jaar hebben we 127 plofkrakers aangehouden voor explosies in Nederland en het buitenland. Dat zijn er nog nooit zoveel geweest.’