Automobilist overleden bij verkeersongeval Buitenpost

De politie kreeg rond 20:15 uur een melding van het eenzijdige ongeval. De bestuurder, een 22-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen, is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Een inzittende, een 18-jarige vrouw uit Achtkarspelen, is met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Een andere inzittende, een 21-jarige vrouw uit Noardeast-Fryslân, is voor medische controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval.

Oproep voor getuigen

Heeft u meer informatie over dit ongeval? Of beschikt u wellicht over beelden die meer inzicht kunnen geven? Neem dan contact op via 0900–8844 of deel uw informatie via ons online tipformulier.