Politie doet onderzoek naar drie afvaldumpingen in provincie Groningen

We hebben op drie locaties afval aangetroffen. Zo troffen we donderdagavond op de Smedemaweg in Huizinge rond de honderd jerrycans aan. Op vrijdagochtend trof de politie rond 08:00 uur ook ongeveer honderd jerrycans aan bij de Euvelgunnerweg in Groningen. Later op de ochtend vonden we ongeveer honderd jerrycans en ander afval bij de N46 ter hoogte van Middelstum.



Chemicaliën

Uit het eerste onderzoek blijkt dat er in meerdere jerrycans chemicaliën zaten. Ook zijn er andere afvalresten gevonden. In Middelstum ging het bijvoorbeeld om goederen die kunnen worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. Het is op dit moment nog onduidelijk wat er precies in de jerrycans zat. Mogelijk gaat het om afval van bijvoorbeeld een drugslab. Dat moet nog blijken uit nader onderzoek. De jerrycans zijn opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.



Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de afvaldumpingen. Zo doen we waar mogelijk sporenonderzoek en kijken we of er beelden kunnen worden veiliggesteld. Daarnaast zijn we nadrukkelijk op zoek naar tips, beelden of andere informatie van mogelijke getuigen.



Bij u in de buurt

Het kan zijn dat iemand in de afgelopen dagen iets heeft gezien van de afvaldumpingen op de verschillende locaties. Daarbij zijn mogelijk meerdere voertuigen of een grotere bus of aanhanger betrokken geweest. Daarnaast kan het zijn dat u in uw eigen buurt verdachte omstandigheden heeft gezien bij een pand, waar het afval mogelijk vandaan komt. Het kan gaan om verdachte vervoersbewegingen, het af- en aanrijden van busje(s) of mensen die sjouwen met jerrycans of ander afval. Dit kan op vreemde tijdstippen zijn geweest.



Deel uw informatie met de politie

Heeft u informatie? Of heeft u mogelijk beelden van verdachte omstandigheden die in de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden? Dan vragen we u om deze informatie te delen met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



Schadelijk en grote gevaren

Dumpingen van chemisch- of drugsafval zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen, wat leidt tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien. Het opruimen van het afval kost de maatschappij veel geld. Het afval is mogelijk afkomstig uit een drugslab en die brengen ook grote gevaren met zich mee. Zo kunnen bijvoorbeeld chemicaliën ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. Ook de opslag van de chemicaliën die benodigd zijn bij de productie, is levensgevaarlijk. Zeker als een drugslab zich in bewoond gebied bevindt.



Hoe herken ik een drugslab?

Voor de politie zijn mensen in de buurt erg belangrijk als het gaat om het signaleren van drugslabs en het delen van informatie met de politie. Maar hoe herken je een drugslab?



Op vreemde tijdstippen rijden voertuigen of bestelbusjes naar een pand toe of juist daar vandaan

Men probeert vaak zo onopvallend mogelijk in- en uit te laden, maar soms zie je mensen sjouwen met jerrycans of vaten.

Bij een drugslab kan een chemische – soms anijsachtige - lucht vrijkomen. Om te voorkomen dat mensen dit ruiken dichten criminelen kieren en ramen vaak met purschuim.

De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de ramen en deuren zijn vaak geblindeerd.

Bij een drugslab hoor je vaak een voortdurend zoemend, brommend geluid.



Herkent u één van deze signalen? Laat het ons dan weten!. Dit soort tips kunnen ons helpen in het onderzoek naar drugslabs.