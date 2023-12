Politie arresteert twee mannen voor bezit vuurwapens en illegaal vuurwerk

Door een oplettende getuige kreeg de politie op donderdagmiddag een melding dat illegaal vuurwerk werd verhandeld vanuit twee auto’s op het industrieterrein in Nieuwegein. Toen de politie daarheen ging, reed één van de auto’s weg. De agenten hebben de auto gevolgd tot aan een garagebox aan de Vrijewade in Nieuwegein. Daar konden zij de auto en garagebox doorzoeken. Ook de andere auto en de woning van beide bestuurders in Overvecht-Noord zijn doorzocht. In totaal heeft de politie bijna 500 kilo illegaal vuurwerk, vier vuurwapens, een partij valse merkkleding en een hoeveelheid geld gevonden en in beslag genomen. De politie doet nog verder onderzoek naar deze zaak.

Uw hulp is nodig!

Deze zaak laat zien hoe belangrijk het is dat u met ons meedenkt en verdachte situaties bij ons meldt. Weet u dat iemand illegaal vuurwerk verhandelt of dat ergens illegaal (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bel 112 als er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie. Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.