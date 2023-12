147 aanhoudingen rond Ajax - AEK Athene

Metrostel

Zo’n drie kwartier later was de inzet van de Mobiele Eenheid noodzakelijk rond metrostation Weesperplein. Zo’n 140 Ajaxsupporters werden uiteindelijk aangehouden vanwege vernielingen in een metrostel. Alle aangehouden supporters zijn overgebracht naar een cellencomplex. Twee van hen zitten nog vast voor respectievelijk belediging en vernieling.

Trommelaar

Eerder op de dag hielden agenten een man aan voor de wet ID en het bij zich hebben van een hoeveelheid drugs. Op een terras in de binnenstad van Amsterdam werd een Griekse supporter aangehouden. De man had een trommel bij zich met daarop een sticker met de tekst ACAB. De tekst ACAB is een afkorting van de Engelse slogan All Cop(per)s Are Bastards (vertaald: Alle politieagenten zijn klootzakken). De politie accepteert geen enkele vorm van fysiek of verbaal geweld tegen politiepersoneel. De man kreeg na het betalen van een geldboete zijn trommel, zonder sticker, terug. In de omgeving van de ArenA werd een andere man aangehouden, omdat hij een bivakmuts droeg en op het Centraal Station hielden agenten een persoon aan voor verstoring van de openbare orde.

Uitvak

In het uitvak ontstond rond 21.30 uur een opstootje na een interventie door stewards vanwege het gebruik van een laserpen door Griekse supporters. Hun agressie richtte zich daarnaast tegen stewards in de Johan Cruijff ArenA. Drie stewards werden mishandeld en raakten gewond. Zij zullen op korte termijn aangifte doen. Als gevolg van daadkrachtig optreden konden agenten direct na afloop van de wedstrijd een verdachte aangehouden voor de mishandeling. Daarnaast werden nog twee Griekse supporters aangehouden voor openbare dronkenschap. De recherche heeft de zaak in onderzoek, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.