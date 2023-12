Politie zoekt specifieke getuige dodelijk steekincident tijdens Solid Grooves

Belangrijke getuige

Uit het onderzoek is inmiddels nog één festivalbezoeker naar voren gekomen die mogelijk heel belangrijke informatie kan hebben. Deze getuige heeft namelijk meer dan vermoedelijk het incident van dichtbij zien gebeuren. Het onderzoeksteam heeft nog niet met haar kunnen spreken en daarom doet zij een beroep op iedereen die mogelijk weet wie deze bezoekster is. Of mogelijk herkent u zichzelf wel in de omschrijving.

Wat de rechercheurs over deze getuige weten, is helaas niet veel. Wat nagenoeg wel zeker is, is dat de vrouw niet van Nederlandse komaf is. Zij sprak in de Engelse taal, maar dit is volgens getuigen duidelijk niet haar moedertaal. De vrouw zou in de dertig zijn, lang bruin haar en een normaal tot volslank postuur hebben en droeg een rokje of jurkje. Zij zou het festival bezocht hebben met een man, mogelijk haar partner of een bekende van haar.

Nadat zij de vreselijke gebeurtenis waarschijnlijk van dichtbij heeft gezien, zou deze getuige iets (in het Engels) gezegd hebben in de trant van: “Ik heb alles gezien” en “het steken gebeurde recht voor mijn neus.” Andere getuigen verklaren dat de vrouw enorm overstuur was en door omstanders is getroost.