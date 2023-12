Onderzoek explosie Brikstraat in volle gang; getuigen gezocht

Vlak voor de explosie aan de Brikstraat in Dordrecht, vond al een explosie plaats bij een woning aan de Brikstraat in Rotterdam. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de eerste explosie in Rotterdam een vergissing was, en dat de Brikstraat in Dordrecht het eigenlijke doelwit was.



Er wordt volop onderzoek gedaan in de omgeving van de Brikstraat. Er zijn sporen en camerabeelden veiliggesteld. Uit onderzoek is al gebleken dat er iemand na het incident op een scooter is gevlucht in de richting van de Sportlaan. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden, bijvoorbeeld dashcambeelden of videodeurbelbeelden, dan komen we graag met u in contact. Heeft u andere informatie wat ons kan helpen in het onderzoek? Neemt contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.



Eerdere explosies

In de omgeving van de Brikstraat vond deze week al twee keer eerder een explosie plaats: op zaterdag 9 december en op dinsdag 12 december was het raak op de Fregatstraat. Ook in augustus van dit jaar was een woning aan de Fregatstraat doelwit van een explosief. De verdachte in de zaak van augustus, een 22-jarige Schiedammer, gaat de komende 42 maanden de cel in. Dat heeft de rechter deze week besloten. Het is van groot belang dat deze incidenten stoppen: de impact op het veiligheidsgevoel van bewoners in de buurt waarin de incidenten hebben plaatsgevonden, is groot. Gelukkig raakte tot op heden niemand gewond, maar de schrik bij bewoners en omwonenden zit er goed in.



Melden helpt

Agenten zijn extra alert tijdens de surveillance, zowel in uniform als in burger. Maar bij zowel het voorkomen als het oplossen van explosies spelen ook bewoners een grote rol. Als iemand iets verdachts ziet, bel dan direct 112. We komen liever voor niets dan te laat. Wanneer na een incident een getuige zich snel meldt en ons een goed signalement of de juiste vluchtrichting vertelt, dan helpt dit ook enorm.



Blijft u liever anoniem, bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie en geeft alleen de inhoud van de melding. Niet waarvandaan of van wie die melding komt. Zo blijft de tipgever veilig en kunnen wij toch met de tip aan de slag. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dit team is speciaal getraind om tipgevers te beschermen. Ook de rechercheurs in het onderzoek weten dan niet wie de tipgever is. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd kwijt bij TCI via telefoonnummer 088-6617734.