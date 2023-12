Wéér explosie bedrijfspand Vlaardingen

De explosie vond om 06:00 uur plaats. Er was niemand aanwezig, want het pand is bestuurlijk gesloten vanwege eerdere incidenten. Een ruit sneuvelde en de eerder geplaatste houten platen raakten ontzet. Getuigen hebben een donker geklede man zien wegrennen. Een zoektocht heeft vooralsnog niet tot zijn aanhouding geleid.

Maatregelen en eerdere aanhouding

Gemeente en politie hebben extra maatregelen genomen. Politie is zichtbaar en onzichtbaar aanwezig en particuliere beveiligers surveilleren in de omgeving. Toch zag een man een mogelijkheid om in een ongezien moment een explosief te kunnen plaatsen dat voor schade en vooral veel onrust zorgt.

Getuigen worden gehoord en camerabeelden worden bekeken om zo snel bij verdachten uit te komen. Dat leidde eerder deze week al tot de aanhouding van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie aan de Gretha Hofstralaan op 12 december in Vlaardingen. De 26-jarige verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die heeft bepaald dat hij veertien dagen langer blijft vastzitten.

Blijf melden

Om de explosiereeks te stoppen gaat de zoektocht naar de verdachten die explosieven plaatsen en vooral naar de opdrachtgevers onverminderd door. Naast de inzet van extra rechercheurs zijn agenten extra alert tijdens de surveillance, zowel in uniform als in burger. Op verschillende plekken zijn ook Mobiele Camera Units geplaatst. Maar bij het voorkomen als het oplossen achteraf spelen ook bewoners een grote rol. Als iemand iets verdachts ziet en dit direct bij ons meldt via 112, of wanneer na een incident een getuige zich snel meldt en ons een goed signalement geeft of de juiste vluchtrichting vertelt, dan helpt dit enorm.

Anoniem blijven

Melden kan natuurlijk bij ons, maar als u dat liever niet wilt, kan het ook anoniem via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie en geeft alleen de inhoud van de melding. Niet waar of van wie die melding komt. Zo blijft de tipgever veilig en kunnen wij toch met de tip aan de slag.

Een andere mogelijkheid is via Team Criminele Inlichtingen. Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie. Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief): 088 - 661 77 34.