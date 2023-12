Wie overviel supermarkt Maassluis?

Het was rond 7.00 uur toen er een man in een dikke winterjas met capuchon en rood, wit, blauwe mouwen binnenkwam. Hij eiste geld uit de kassa en kreeg dit ook. Vervolgens is hij gevlucht, mogelijk in een auto. Gelukkig raakte er niemand gewond. De politie was er snel en startte een onderzoek.

Heeft u informatie?

Zijn er beelden of foto's of andere informatie die u nog niet met de politie heeft gedeeld, doe dat dan via 0900-8844 of via bijgaand tipformulier. Dank voor uw hulp.