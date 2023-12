Belgische en Nederlandse agenten patrouilleren samen en nemen auto in beslag

Donderdag 14 december sloten twee Belgische agenten aan bij het politieteam van Roosendaal. Daarbij hielden ze, samen met de gemeente, een controle aan de Sprundelseweg in Rucphen. In een opslagcontainer vonden de agenten spullen voor een hennepkwekerij en jerrycans met nog onbekende vloeistof. Alles is in beslag genomen. Er is niemand aangehouden.

Huurauto

Ook werd rond 21.30 uur bij De Stok gezamenlijk een Duitse huurauto gecontroleerd. Het huurcontract bleek niet te kloppen en daarom werd de auto in beslag genomen. In de auto zaten een 20-jarige Bergenaar en een vrouw. De man zette het tijdens de controle ineens op een lopen, waarbij hij de snelweg overstak. Uiteindelijk werd hij in de bosjes vlakbij zwembad De Stok aangehouden voor beletten en belemmeren.

Beledigen

Een familielid, een 28-jarige man uit Sint Maartensdijk, van de Bergenaar kwam ook ter plaatse en begon zich met de aanhouding te bemoeien. Ook beledigde hij agenten. Daarop is ook hij aangehouden. Daarop begon ook de bestuurster van de auto, eveneens een familielid van de twee verdachten, zich met de aanhoudingen te bemoeien. Daarbij ging ze de agenten te lijf. Ze werd op afstand gehouden met de wapenstok. De twee mannen zijn aangehouden en de auto is in beslag genomen.