Coffeeshop opnieuw doelwit in Tilburg

Een beveiliger hield vrijdagavond vanuit zijn auto toezicht bij een coffeeshop aan de Gasthuisring. Hij zag vanuit de Burgemeester Brokxlaan twee jongemannen aan komen lopen. Een van hen droeg een zwarte, de ander een grijze jas. Beiden hadden een capuchon over het hoofd. Hij zag dat een van hen uit een tas een jerrycan haalde en tegen de muur van de coffeeshop gooide, terwijl de ander ook iets pakte en aan leek te steken. Vervolgens renden de daders weg in de richting waar zij vandaan waren gekomen. De beheerder van de shop is nog tevergeefs achter de daders aangegaan, terwijl de bewaker direct de politie belde. Op de stoep lag een pakket aan elkaar gebonden vuurwerk en een jerrycan.

Onderzoek

De recherche is ter plaatse gekomen en heeft direct een buurtonderzoek ingesteld. Ook is een aangifte van de gedupeerde eigenaar opgenomen en worden camerabeelden bekeken.

Eerdere incidenten

Op donderdag 10 maart 2022 werd het pand beschoten. Op donderdag 27 oktober 2022 werd een granaat voor de shop gelegd die niet afging. Op zaterdag 18 februari 2023 werd er ook geprobeerd brand te stichten.

Oproep

Heeft u vrijdagavond tussen 23.00 en 24.00 uur de daders mogelijk gezien of heeft u andere informatie over dit incident. Bel dan met de recherche in Tilburg via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Vermeld dan het dossiernummer 2023317288