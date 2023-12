Geen witte Kerst in Roosendaal

In verschillende huizen deed de politie invallen. Daarbij werden kleine hoeveelheden harddrugs, maar ook wapens zoals een boksbeugel, ploertendoder, balletjespistool en stroomstootwapen in beslag genomen. Ook werd er in totaal 36410 euro aan contant geld in beslag genomen.

Scheurpakinterventie

Agenten namen ook dure merkkleding en horloges in beslag. Dit onder de noemer ‘scheurpakinterventie’, omdat naast een klassieke straf zoals een gevangenisstraf of werkstraf ook een geldboete wordt geëist. Met het leggen van (conservatoir)beslag op voorwerpen die de verdachte status en aanzien geven, wordt door middel van het eisen van een geldboete geprobeerd deze statussymbolen van criminelen af te pakken.

Vaker acties

Politie, Openbaar Ministerie en gemeente gaan de komende jaren veel vaker dit soort acties houden. Daarbij richten ze zich op het verstoren van de drugshandel, snelle vervolging en het afpakken van kostbare spullen, geld en andere zaken.

NSOC

Het idee voor deze aanvullende interventie is ontstaan binnen een team van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC), een samenwerkingsverband van politie, Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Douane, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van Defensie. De interventie is in samenwerking met NSOC tot uitvoering gebracht.