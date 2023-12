Grote partij illegaal vuurwerk in appartement, bewoner aangehouden

Breda - De politie heeft onlangs in een appartement in de wijk Heuvelkwartier een grote partij zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. De bewoner, een 26-jarige man, werd aangehouden. De politie kwam de verdachte op het spoor via een account op Telegram (VuurwerkBreda) waarop professioneel vuurwerk werd aangeboden.