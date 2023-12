Man zonder rijbewijs crasht met auto

Agenten hadden de verdachte kort daarvoor zien rijden in de buurt van een tankstation in de omgeving van Burgh-Haamstede. Daarbij reed de man met hoge snelheid en door een rood verkeerslicht. De man kreeg een stopteken, maar negeerde dat en ging er vandoor. Uiteindelijke eindigde de achtervolging, waarbij de man ook nog probeerde in te rijden op een politieauto, doordat de verdachte door onbekende oorzaak van de weg af raakte en onderaan een dijk in de sloot belandde. Het bleek dat in de nacht van woensdag op donderdag zijn rijbewijs al was ingevorderd omdat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat.

Weigeren speekseltest

Er werd een blaastest afgenomen, waaruit bleek dat hij niet onder invloed van alcohol was. Een speekseltest weigerde de man. Hij is door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. De man bleek een kleine hoeveelheid drugs bij zich te hebben, ook lag er wat drugs in de auto en vonden agenten in het voertuig twee messen. De auto, drugs en messen zijn in beslag genomen. In de auto zat een tweede man als bijrijder, ook hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De agenten waarop is geprobeerd in te rijden gaan aangifte tegen de verdachte doen.