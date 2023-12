De COR heeft een nieuwe huisstijl en is voortaan te vinden op www.politie.nl

Den Haag - In 2022 ging de nieuwe zittingsperiode van de huidige Centrale Ondernemingsraad (COR) in. Tegelijkertijd maakte de politie een huisstijlverbetering door. Een perfect moment voor de COR om hierop aan te sluiten. De kleuren zijn aangepast en onze website is verhuisd van CORpolitie.nl naar politie.nl/cor.