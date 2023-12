Persoon ligt vermoedelijk drie jaar overleden in woning

Amsterdam - Politieagenten van het basisteam Zuidoost Bijlmermeer van de politie Amsterdam hebben in een woning een levenloos persoon aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat deze drie jaar geleden is overleden. De persoon is woensdagochtend gevonden door de politie na een melding bij de wijkagent van een buurtbewoner.