Tweede verdachte aangehouden explosie Gretha Hofstralaan Vlaardingen

Kort na de aanslag op 12 december werd al een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Vrijdag besloot de rechter-commissaris dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten. Intensief onderzoek leidde naar de 17-jarige jongen die vrijdagavond 15 december werd aangehouden. Op het moment van zijn aanhouding was hij in gezelschap van de 16-jarige Rotterdammer. Bij zijn fouillering werd een vuurwapen aangetroffen en om die reden is hij aangehouden. Of hij ook bij de explosies betrokken is, wordt onderzocht.

Blijf melden

Het onderzoek naar de explosies en wie betrokken zijn bij de uitvoering en vooral naar opdrachtgevers gaat onverminderd door. Melden blijft van groot belang. Ziet u iets verdachts, meld dit dan altijd bij ons meldt via 112. Melden kan natuurlijk ook anoniem via 0800-7000 of via Team Criminele Inlichtingen op 088 - 661 77 34.