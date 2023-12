Getuigenoproep mogelijk schietincident

De politie ontvangt een melding van een mogelijk schietincident in de Tollensflat. Omstanders melden knalgeluiden. Agenten treffen niemand aan, maar zien dat twee auto’s schade hebben. Een autoruit is gesneuveld en mogelijk heeft men tegen een andere geparkeerde auto aangereden. Agenten hebben later op de avond twee mannen aangehouden en onderzoeken of zij bij het incident betrokken zijn geweest. Het gaat om een 19-jarige man uit Roosendaal en een 36-jarige man waarvan het woon- of verblijfadres onbekend is. De politie doet onderzoek naar onder andere de toedracht.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die camerabeelden hebben van dit incident. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of contact opnemen via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2023- 318067.