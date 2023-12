Dodelijk verkeersongeval in Maastricht

Rond 01.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag werden de hulpdiensten gealarmeerd. De auto was van de weg geraakt en tegen een boom gereden. De bijrijder raakte daarbij zeer ernstig gewond. Het snel aanwezige ambulancepersoneel gaf medische zorg en ondersteuning. De aard van de verwondingen maakten dat het slachtoffer korte tijd na het ongeval op de plek van de aanrijding overleed. De bestuurder, een 32-jarige man uit Maastricht, is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de aanrijding.