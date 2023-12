26- jarige man zwaargewond bij steekincident Rotterdam

Bron afbeelding: Nieuws op Beeld

Iets voor 06.30 uur kwam een melding binnen van een steekincident. Toegesnelde hulpdiensten troffen op de Duikerstraat een zwaargewonde 26-jarige Rotterdammer aan met steekwonden. De man belaagde ambulancepersoneel, waarop agenten hun stroomstootwapen korte tijd op de verdachte hebben gericht. Uiteindelijk bleek dat het gebruiken van het stroomstootwapen niet nodig was om de man onder controle te krijgen. De man werd door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Korte tijd later kon een 25-jarige Rotterdammer worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Zijn rol bij het incident wordt onderzocht.



U kunt ons helpen

Uit onderzoek blijkt dat het incident begon in een woning aan de Hanrathstraat en dat het slachtoffer en de verdachte zich daarna hebben verplaatst naar de Duikerstraat via de Berlagestraat. Zowel de Duikerstraat als de Berlagestraat zijn afgesloten geweest, zodat de Forensische Opsporing zorgvuldig sporenonderzoek kon verrichten. Ondanks de aanhouding komen rechercheurs graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben rond 06.30 uur op of in de omgeving van de Hanrathstraat, Berlagestraat of Duikerstraat. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande mogelijkheden.